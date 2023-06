"Schlag den Star": Nilam Farooq legt sich mit Rebecca Mir an

Nilam Farooq (33, l.) misst sich auf ProSieben mit Rebecca Mir (31). © Seven.One Entertainment Group GmbH /Stephi Bruchner

Nilam konnte sich zuletzt schon bei Joko Winterscheidts "Wer stiehlt mir die Show?" durchsetzen - wird sie nun auch Rebecca bezwingen?

"An Mir kommt sie so einfach nicht vorbei. Wollen wir mal sehen, wie gut sie am Ende ihre Enttäuschung überspielen kann", erklärt Rebecca siegessicher.

"'Mir machst Du keine Angst', 'Es hat sich ausgetanzt', 'Ich habe heute leider kein Foto für Dich' - mit solchen Sprüchen verliert man. Und das überlass ich am Samstag Dir", hält Nilam dagegen.

In bis zu 15 Runden treten die Damen gegeneinander an. Am Ende winkt ein Geldkoffer mit 100.000 Euro.

Elton (52) wird das Duell moderieren und von Ron Ringguth (57) als kommentator unterstützt.

Zuschauer können sich außerdem auf Auftritte von Bosse (43) und der Band Mando Diao freuen. Wer live in Köln dabei sein möchte, kann hier noch Tickets erwerben.