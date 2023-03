Schlimmer als "jerks"? So peinlich wird die neue Impro-Comedy-Serie "Intimate"

Die Macher und gleichzeitig die Hauptdarsteller: Oskar Belton (24, v.l.), Max Mattis (25), Bruno Alexander (24), Leonard Fuchs (23) und Emil Belton (24). © Carsten Koall/dpa

Mit "nicht jugendfrei ab Szene eins" wirbt Pro-Sieben für das neue Format. TAG24 war bei der Preview im Berliner Zoopalast dabei und kann sagen: Es stimmt! Einschalten lohnt sich aber dennoch oder gerade deswegen.

Inspiriert von "jerks" haben die Zwillinge Emil und Oskar Belton (24), Bruno Alexander (24), Max Mattis (25) und Leo Fuchs (23) etwas erschaffen, wo man am liebsten weggucken möchte, es aber nicht kann. Sei es ein Blowjob unter Brüdern, ein vorgetäuschter Tod, ein Umschnalldildo oder ein Spanner in der Sauna - der Fremdschämfaktor sowie unangenehme Situationen kommen in der Neuauflage ihrer YouTube-Serie definitiv nicht zu kurz.

"Es geht um die alltäglichen Momente im Leben von fünf Männern, die in Hamburg leben. Was wir damit erreichen wollen, ist, dass Leute es gucken und sich irgendwie damit identifizieren können", erklärt Bruno Alexander im TAG24-Interview am Roten Teppich.

Viele dürften den 24-Jährigen sowie die Zwillinge Emil und Oskar Belton (24) noch von der Erfolgsserie "Die Discounter" kennen. Sie bilden mit Max Mattis und Leo Fuchs nicht nur den Hauptcast, sondern sind auch für das Drehbuch, die Regie, sowie die Produktion verantwortlich.