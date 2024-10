Schmeckt das? TV-Köchin will Leipziger Allerlei gesünder machen und verzichtet auf wichtige Zutat

Leipzig - Das Leipziger Allerlei ist eine Spezialität der Messestadt und besteht mit Flusskrebsen, Morcheln und verschiedenen Gemüsesorten aus erlesenen Zutaten. TV-Köchin Zora Klipp (34) will dem Gericht ein neues, gesünderes Gesicht verpassen und misst sich dabei mit dem Regional-Gourmet und Feuerwehrmann Jörg Färber (48).

Im 18. Jahrhundert noch galt das Allerlei als Essen für arme Leute, da Flusskrebse und Morcheln zuhauf in der Region zu sammeln waren. Heute machen vor allem diese Zutaten das Gericht teuer. Für eine Portion berechnet Jörg etwa 17,34 Euro, der Happen kommt wegen der sahnig-buttrigen Soße auf 917 Kalorien.

"Das Leipziger Allerlei besteht aus vielen tollen Gemüsen: Blumenkohl, Spargel, Erbsen, Kohlrabi und da aus edlen Zutaten wie Flusskrebs und Morcheln", so das TV-Gesicht. Ergänzt wird das Ganze durch Semmelknödel-Einlagen und eine sahnige Soße aus Mehlschwitze und Flusskrebsbutter.

Die Jury von "ZDF besseresser" bewertet dann, welche Interpretation des Gemüsegerichts gewinnt. Jörg Färber erklärt der Hamburgerin zunächst beim Kochen in seiner Feuerwehrwache, was man bei der Zubereitung beachten muss.

Während Jörg Färber das Allerlei in seiner ganz klassischen Art zubereitet, soll Zora das Gericht kalorienärmer und kostengünstiger gestalten.

So sieht Zoras Gericht aus: Durch die Aktivkohle bekommt die Soße eine interessante Farbe. © ZDF/Claudia Timmann

Zusammen mit Gesundheit-Experte Doc Felix ersetzt sie einige Zutaten der Mahlzeit.

"Statt Spargel nehmen wir Brokkoli, der sättigt schneller. Statt Morcheln gibt es Kräutersaitlinge, die gibt es überall zu kaufen. Die Knödel aus Weißbrot ersetzen wir mit Kartoffelknödeln", rät der YouTube-Star.

Auch an der Soße wollen beide ansetzen. "An sich ist das Allerlei ein leichtes Gericht, auf dem aber viel schwere Soße aufliegt. Soße geht nicht an unsere Sättigungsrezeptoren, das heißt wir essen mehr, werden aber weniger satt", kritisiert Felix.

Zora köchelt stattdessen eine leichte Soße aus Buttermilch, der sie mit Aktivkohle noch einen besonderen Eye-Catcher verpasst. Statt den sehr selten gewordenen Flusskrebsen gibt es Garnelen und Tintenfisch. Fazit: 685 Kalorien und nur 10,34 Euro pro Portion.

Dann treten Jörg und Zora vor die Jury. "Ich werde mit meinem klassischen Rezept punkten", ist sich der Feuerwehrmann sicher. Wer von beiden den Gaumen der Juroren für sich gewinnt, seht Ihr entweder um 17.15 Uhr im ZDF oder in der Mediathek.