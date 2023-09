Doppelmord am Traumstrand! Fremdgeher tötet Geliebte und Tochter (†1)

Portugal/München - Eine Geschichte wie aus einem Horrorfilm, leider aber grauenvolle Realität: Ein vergebener Mann macht Urlaub mit seiner Affäre und dem gemeinsamen Kind, tötet beide dort - und will alles nach einem dramatischen Unfall aussehen lassen.

An diesem schwer zugänglichen Strand, dem Praia Do Canavial nahe Lagos, tötete Gunnar D. seine Geliebte und später offensichtlich auch die gemeinsame Tochter. © IMAGO/agefotostock

2006 lernen sich Georgina Z. (†30) und Gunnar D. (damals 38) in einer Stuttgarter Bar kennen, wie in der ZDFinfo-Doku "Schuld & Sühne - Falle im Paradies" erzählt wird. Der Münchner ist Techniker und beruflich oft in anderen Städten.

In unregelmäßigen Abständen und über mehr als ein Jahr trifft sich das Duo. Ihre Freundin Carla Carlos weiß: "Sie war verliebt, er nicht. Er wollte Spaß haben!"

Aus der Affäre entsteht ein Baby, über das D. alles andere als begeistert ist. Er bricht den Seitensprung ab, bietet ihr Geld für eine Abtreibung. Doch Georgina lehnt ab, bringt im Oktober 2008 die kleine Alexandra zur Welt.

Auch danach will Gunnar D. nichts von den beiden wissen. Georgina möchte rechtlich zumindest Unterhaltsforderungen geltend machen, woraufhin Alexandras Erzeuger per Brief zur freiwilligen Anerkennung der Vaterschaft aufgefordert wird. Ab diesem Moment - die Behörden haben seine Adresse - steigt seine Angst, dass die Affäre vor seiner Partnerin Prapti U. auffliegen könnte.