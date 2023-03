"Scrubs"-Schöpfer verheißungsvoll: Reunion ist "unvermeidlich"!

Los Angeles - "Scrubs"-Fans aufgepasst: Laut Serienschöpfer Bill Lawrence (54) ist eine Reunion des Original-Casts quasi nur noch eine Frage der Zeit. Höchstwahrscheinlich wird es in den kommenden Jahren eine Mini-Fortsetzung in Form eines Films geben!

Kommt es bald zur großen "Scrubs"-Reunion? © dpa/Touchstone Television

Nicht nur in den USA erfreute sich die Sitcom in den 2000er-Jahren riesiger Beliebtheit, auch hierzulande kennt wahrscheinlich jeder Serien-Fan "Scrubs". Selbst nach dem Ende der 9. Staffel dominierte die Sendung noch jahrelang das Nachmittagsprogramm von ProSieben.

13 Jahre nachdem die letzte Staffel veröffentlicht wurde, stehen wir einer Fortsetzung nun offenbar näher denn je. Laut Lawrence werden wir J.D. (Zach Braff, 47), Turk (Donald Faison, 48), Elliot (Sarah Chalke 46), "Perry" Cox (John C. McGinley, 63) und Co. in nicht allzu ferner Zukunft wieder gemeinsam auf dem TV-Bildschirm sehen.

Lawrence - der seit dem Ende von "Scrubs" weitere Hit-Shows wie "Cougar Town" oder "Ted Lasso" drehte - verriet im Gespräch mit Variety: "Der Hauptgrund, so etwas zu machen, ist nicht die Arbeit, sondern weil wir es wirklich lieben, zusammen abzuhängen."

Auch mehr als ein Jahrzehnt nachdem die letzte der 182 Folgen gedreht wurde, scheinen viele der Darsteller noch gute Freunde zu sein.