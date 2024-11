40-Punkte-Knaller am Finaltag! SIE schnappt sich die "Shopping Queen"-Krone - und noch mehr!

Köln - Finaltag bei " Shopping Queen "! Am letzten Tag der Kölner Runde geht Kandidatin Funda (39) auf große Einkaufstour und versucht mit ihrem Look die Konkurrenz in den Schatten zu stellen.

Kandidatin Funda (39, l.) zieht am Freitag mit Shoppingbegleitung und "Unter uns"-Star Sharon Berlinghoff (28) los. © RTL / Constantin Ent.

Guido Maria Kretschmer (59) hat sich in dieser Woche ein ganz besonderes Motto für seine fünf Kandidatinnen einfallen lassen, denn anlässlich des 30. Geburtstags der Daily Soap "Unter uns" gehen die Kölnerinnen in prominenter Begleitung der Serienstars an den Shopping-Start, um ein "Outfit für ein Treffen mit deiner ersten großen Liebe" zu kreieren.

Sexualtherapeutin Funda ist am Freitag dran, zieht zusammen mit Sharon Berlinghoff (28) los und schafft es tatsächlich, den Look von Mitstreiterin Dani (31), die bis dahin mit 35 Punkten führt, zu schlagen! Denn Funda kassiert am Ende satte 40 Punkte von der Konkurrenz und gewinnt.

Tatsächlich läuft der Finaltag insgesamt wie am Schnürchen: Nachdem die beiden im Shopping-Bus mit dem obligatorischen Gläschen Sekt angestoßen haben, hetzt das Duo zunächst in ein Schuhgeschäft, denn Funda hat Schuhgröße 45 - und Sorge, kein passendes Modell zu finden.

Als die Kölnerin dann aber beinahe auf Anhieb eine schwarze Peeptoe-Stiefelette entdeckt, die gut sitzt, ist die Freude riesig! Mit rund 40 Euro weniger im 500-Euro-Budget ziehen die beiden weiter Richtung Neumarkt, wo das nächste Bekleidungsgeschäft unsicher gemacht wird.