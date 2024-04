Chaos am Finaltag bei "Shopping Queen"! Kandidatin krank - Ersatz-Teilnehmerin verzweifelt

Köln - Am Finaltag wird es bei "Shopping Queen" in Köln nochmal hektisch! Nachdem Kandidatin Oumou (30), die eigentlich am Freitag an der Reihe gewesen wäre, immer noch krank ist, muss kurzerhand Ersatz her: Fewen (21) springt ein, hat jedoch ziemliche Schwierigkeiten, das Motto umzusetzen.