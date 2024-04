Klotzen statt kleckern bei "Shopping Queen": Tala setzt auf Glamour - "Wo ist die Yacht?"

Bei "Shopping Queen" hat Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) in dieser Woche ein blumiges Motto parat. © RTL / Andreas Friese

Auch Tala bekommt vor ihrer Shoppingtour eine Blume zugewiesen, die Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) für seine Donnerstagskandidatin ausgesucht hat. Denn in dieser Woche lautet das Motto bekanntlich: "Flower Queen - Begrüße den Frühling in deiner neuen Lieblingsfarbe!"

Tala ist beim Entpacken ihrer Frühlingsblume sichtlich angespannt, freut sich jedoch umso mehr, als sie die weißen Maiglöckchen erblickt, die nun den Look der 64-Jährigen vorgeben. "Ich freu' mich!", ruft die Kölnerin aus.

Zusammen mit Shoppingbegleitung und Tochter Tanaz (41) macht sich die zweifache Mutter gleich darauf auf den Weg, um ihren Maiglöckchen-Look zu shoppen und lässt sich im ersten Laden gleich einige Kleidungsstücke in einem strahlendem Weiß präsentieren.

Ein langer Blazer zum Preis von rund 80 Euro wird kurzum eingetütet, ehe das eifrige Mutter-Tochter-Gespann sich auf den Weg ins nächste Geschäft macht. An einer üppigen Auswahl an weißen Teilen mangelt es dort nicht - so dauert es nicht lange, bis Tala sich in eine weit geschnittene, leichte Sommerhose verguckt, die "perfekt" zum Blazer passt, wie die 64-Jährige findet.

"Das ist mein Look!", freut sich die Tageskandidatin, die sich kurzerhand noch einen weißen Hut auf den Kopf setzt und in die Kamera strahlt.