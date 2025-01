"Ein No-go": Dieser Winter-Look fällt bei Star-Designer Guido durch

Köln - Zum 38. Mal ist " Shopping Queen " in dieser Woche in Köln zu Gast - diesmal allerdings mit einer Besonderheit. Denn die Kandidatinnen haben die Möglichkeit, einen Joker zu ziehen. Das Problem: Unter den Losen befinden sich auch Nieten!

Dienstagskandidatin Nanna (54) ging zusammen mit ihrem Ehemann auf Shopping-Tour. © RTL / Constantin Ent.

Das bekam Montagskandidatin Helena (25) prompt am eigenen Leib zu spüren, denn die Blondine hatte mit ihrem Joker glatt ins Klo gegriffen: Trotz einer Stunde weniger Zeit zum Shoppen wurde die 25-Jährige von ihrer Konkurrenz am Ende immerhin mit satten 33 Punkten bewertet. Und die galt es am Dienstag durch Kandidatin Nanna (54) zu schlagen, die auf das Ziehen eines Jokers jedoch dankend verzichtete.

Die Versicherungsfachwirtin zog gemeinsam mit Ehemann Massimo (51) zum Motto "Baby, it's cold outside! Finde einen angesagten Look rund um deine neue Winterjacke!" in die Kölner Innenstadt und schaffte das, wovon viele Kandidatinnen der beliebten VOX-Serie träumen:

Nanna shoppte alle Teile im selben Geschäft und traf zudem den Geschmack ihrer Mitstreiterinnen. Die verteilten für ihr Outfit nämlich solide 32 Punkte.

Der Look der 54-Jährigen, die sich für eine fliederfarbene Daunenjacke, einen Glitzer-Rollkragenpullover und dunkle Röhrenjeans entschieden hatte, sorgte bei Star-Designer Guido Maria Kretschmer (59) allerdings für wenig Begeisterung, ganz im Gegenteil: "Das wirkt so - 'aus jedem Dorf ein Köter'", frotzelte der Fashion-Experte, der sich vor allem an einem Teil störte: "Die Tasche ist ein No-go."