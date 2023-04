Finale bei "Shopping Queen" in Hamburg: Nur Guido ist begeistert vom Mut zur Farbe

Hamburg – Die letzte Kandidatin von " Shopping Queen " aus Hamburg war Olesja (33). Die Studentin ging mit ihrem Freund Daniel (36) auf Einkaufstour und setzte zum Finale auf Farbe. Das kam bei Star-Designer Guido Maria Kretschmer (57) sehr gut an, bei den anderen Kandidatinnen weniger als bei ihm. Vor allem Christine (57) vergab wieder wenig Punkte.

Ansonsten trägt Olesja gerne Kleidung im Street-Style. Guido bezeichnete ihren Look fast schon als "Model-Style". Auf die Nachfrage, warum gerade sie einen perfekten Jogginghosen-Look shoppen werde, antwortete sie ganz selbstbewusst: "Weil ich super geil bin!".

Die gebürtige Kasachin wohnt aktuell in einem Studentenwohnheim und zeigte der Fernsehcrew deshalb einen sehr überschaubaren Kleiderschrank. Ihr Motto: "Wenn ein neues Teil reinkommt, kommt ein altes raus."

An Tag fünf machte der pinke Shopping-Bus Halt bei der letzten Kandidatin Olesja (33) in Hamburg Bergedorf.

Das Shopping-Duo flitzte gleich weiter, um passende, schicke Schuhe zu finden. Im ersten Schuhgeschäft fanden die beiden leider nichts. Mit den Worten "Schade, Marmelade", schickte Daniel seine Herzdame direkt in den nächsten Shop. Für insgesamt 120 Euro fand die Studentin klassische, schwarze Stiefeletten und einen Rucksack im Bottega-Veneta-Style.

Auch im zweiten Laden wurde die Hamburgerin direkt fündig: Eine blaue oversized Bluse für nur 25 Euro wanderte in die Tasche. Freund Daniel fand sogar eine Jacke für sich, durfte sie aber nicht vom Shopping-Budget bezahlen.

In der Einkaufstasche von Olesja landete außerdem eine Jeansjacke in Batik-Optik, die laut Guido wieder im Trend liegt.

"Ich finde, das ist ein mega Look", waren Guidos erste Worte zum geshoppten Outfit von Olesja. Der Experte war begeistert. "Für mich gehört es zu den besten Looks der Woche". Für Christine aber nicht. Die Kritischste in der Runde gab nur sechs Punkte. Insgesamt landete Olesja mit 29 erst einmal auf dem letzten Platz.

Auch nach Guidos Punktevergabe blieb die finale Kandidatin auf dem letzten, aber vierten Platz. Treppchen-Platz drei belegte Christine vom Mittwoch. Platz zwei konnte sich die fröhliche Kim vom Donnerstag sichern. Somit teilten sich Chiara und Renée, die am Montag und Dienstag an der Reihe waren, das Siegerpodest mit jeweils 43 Punkten.

Die Zuschauer schienen über dieses Ergebnis nicht so glücklich gewesen zu sein. Auf Social Media ärgerten sich einige über die in ihren Augen unfairen Punkte von Christine.