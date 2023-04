Gabi bezwingt ihren Endgegner bei "Shopping-Queen" in Berlin

Berlin - Am Donnerstag rollte das Shopping-Mobil mit Kandidatin Gabriele (55) durch Berlin , die über das sportliche Motto der Woche sehr unglücklich war. Doch waren alle Sorgen der Single-Lady bei " Shopping Queen " umsonst?

Die lebensfrohe Gabi (55) suchte in Berlin nach einem perfekten Outfit rund um die Radlerhose. © RTL / Constantin Ent.

Mode-Guru Guido Maria Kretschmer (57) schickte die Berlinerinnen "vom Rad auf den Laufsteg". So stand auch die Pharmareferentin Gabi an Tag vier vor der Herausforderung, einen angesagten Look mit Radlerhose zu stylen.

"Radlerhosen betonen das Bein nicht auf die schöne Weise", gab Gabi zerknirscht von sich. Sie tat sich mit dem Motto schwer und schwenkte den Daumen nach unten. Zwar besitzt die 55-Jährige viele Sportgeräte und beschreibt auch ihren Kleidungsstil als extravagant, sportlich und ein bisschen sexy.

Doch trotz aller Fitness hasste Gabi das zu findende Key-Piece, noch bevor sie es gefunden hatte. "Damit würde ich nie einkaufen gehen!" Stattdessen trägt die Single-Lady gern Kleider mit Mustern und zeigte auch einige schlichte Lieblingsteile aus ihrem Kleiderschrank.

Mit Freundin Anna aus Hamburg sowie mit 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit ging es dann los auf Shopping-Tour, um ihren Endgegner, die Radlerhose zu bezwingen.

Gabi hatte eine klare Vorstellung von ihrem Endgegner: Eine Radlershorts in Neon-Farben oder mit Leo-Print wollte sie auf dem Laufsteg präsentieren.