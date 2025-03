Guido ganz frech: "Shopping Queen"- Kandidatin bekommt extra Challenge aufgebrummt

München - Unter dem Motto "Die perfekte Welle: Präsentiere ein Outfit mit schwungvollen Rüschen oder Volants" müssen fünf Kandidatinnen bei " Shopping Queen " in München einen Look kreieren. Doch damit nicht genug - es gibt weitere Herausforderungen!

Gabriele (52) lässt sich beim Friseur die Haare kürzer schneiden und lockig stylen. © RTL / Constantin Ent.

Jede Kandidatin kann in dieser Woche ein Überraschungsei öffnen. Darin befinden sich zum Beispiel Accessoires, Gutscheine - aber auch neue Aufgaben.

Für Donnerstags-Kandidatin Gabriele (52) hat Guido Maria Kretschmer (59) eine besondere Challenge parat. Sie muss neben ihrem Outfit eine "haarige Typveränderung" präsentieren, wie der Designer in einer Video-Botschaft erläutert. Und alles ohne mehr Geld oder Zeit!

Gabriele bleibt guten Mutes und zieht mit ihrer Freundin Alex (46) los.

Immerhin wird die 52-Jährige in einer Boutique schnell fündig: weißes Volant-Oberteil mit schwarzem Volant-Rock. "Sieht super aus", hat Guido nichts auszusetzen.

"Warum nicht gleich das Erste nehmen, wenns toll ist", sagt der Experte. So ist wenigstens das Outfit schnell abgehakt. Doch was will Gabriele mit ihren Haaren anstellen?