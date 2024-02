Guido Maria Kretschmer über Berlin: "Motto-Paradies neben vierbeinigen Swinger-Club-Gängern"

Berlin - Am Mittwoch rollte das Shopping-Mobil mit Jessy (37) durch Berlin. Auf der Suche nach dem perfekten It-Piece befand sich das bekannte TV-Gesicht in einem Paradies. Und der Moderator der VOX-Show. Guido Maria Kretschmer (58), flippte vor Faszination in Anbetracht der Motto-Möglichkeiten in der Hauptstadt völlig aus.