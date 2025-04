Royalen Dresscode zu weit getrieben? In diesem Look sieht Esther "25 Jahre älter aus"

Düsseldorf - Am Dienstag ist Esther (38) als zweite Kandidatin bei "Shopping Queen" in Düsseldorf an der Reihe und geht zusammen mit Mutter Evelyn (möchte ihr Alter nicht angeben) auf royale Einkaufstour. Tatsächlich läuft es für die Dienstagskandidatin wie am Schnürchen - bis sie auf den Laufsteg tritt.