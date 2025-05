Kandidatin bei "Shopping Queen" von Guido Maria Kretschmer zum "Klingonen-Mädchen" gekürt

Moderator Guido Maria Kretschmer (60) moderiert die VOX-Sendung. © RTL, Marcus Brandt/dpa (Bildmontage)

Mit 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit ging es für die Wochenerste durch Potsdams Geschäfte, während ihre Konkurrentinnen Helena (39), Theresa (37), Doreen (50) und Sterenn (31) in Debbies Kleiderschrank stöberten.

Als das von Guido betitelte "Klingonen-Mädchen" nach seiner Shopping-Tour auf den Laufsteg trat, hielt sich die Begeisterung des Modepapstes in Grenzen.

"Nicht ganz Streetstyle", lautete Guidos Fazit, der in dem Outfit eher Pariser Chic erkannte. "So eine Frau, die auf den Markt geht", beschrieb der Designer weiter, dessen Punktevergabe am Finaltag folgt. Auch bei den Konkurrentinnen kam der Look durchwachsen an, sodass die Montagskandidatin 31 Punkte bekam.

"Sie hat den Fehler gemacht, dass sie zu sehr Debbie geblieben ist", kritisierte Guido beim Vorher-Nachher-Vergleich. Sie habe es zwar gut gemacht, aber keine Steilvorlage für ihre Konkurrentinnen geliefert, die die Wochenerste mit etwas Geschick Guidos Meinung nach locker abhängen könnten.

Die neuen Folgen "Shopping Queen" laufen montags bis freitags um 15 Uhr bei VOX und vorab im Stream bei RTL+. Am Dienstag zieht Helena durch die Läden auf der Suche nach dem perfekten Streetstyle von Potsdam.