Klare Worte für Shopping-Queen-Kandidatin von Guido Maria Kretschmer: Motto nicht erfüllt

Berlin - Am zweiten Tag von Shopping Queen will Sonja (33) mit ihrem fancy Festival-Look alle flashen. Doch beim Shoppen tut sich die Modedesignerin sichtlich schwer, den richtigen Ton zu treffen.

Sonja (33) steht vor ihrem Kleiderschrank und präsentiert ihre festivaltauglichen Kleidungsstücke. © RTL / Constantin Ent.

In Berlin ist am Montag mit 39 Punkten erfolgreich die Festival-Saison von Natalie (28) eingeläutet worden. Am Dienstag war Sonja (33) an der Reihe, das Motto "Fancy Festival Frisur - Ziehe beim Musik-Festival alle Blicke auf dich!" zu erfüllen.

Das besondere Highlight dieser Woche ist aber nicht das Outfit, sondern Haare und Make-up. Die Regeln sind wie immer klar: Die Modestylistin aus Berlin-Mitte hat vier Stunden Zeit und 500 Euro, um den perfekten Festival-Hingucker zu kreieren.

Zusammen mit ihrer Shopping-Begleitung Magdalena, bei der Guido Maria Kretschmer (58) nicht mehr aus dem Schwärmen herauskam, startete die 33-Jährige optimistisch.

Nur bei der Zeit hatte Sonja so eine Vorahnung: "Ich glaube, die Zeit ist eher das Problem als das Budget."

Der Blick in den Kleiderschrank verriet aber zumindest schon mal eines: Bunte und extravagante Looks sind kein Fremdwort für die shoppingfreudige Blondine.