Outfit erinnert Guido an "Reiseleiterin in Usbekistan": Kandidatin schlägt dennoch zu

Köln - Halbzeit bei " Shopping Queen " in Köln ! Am Mittwoch shoppt sich Kandidatin Gessica (34) durch die Geschäfte und hat dabei - dank des Jokers - 200 Euro mehr im Gepäck. Trotzdem wird das Geld ziemlich knapp.

Schließlich findet Gessica aber doch noch einen Look, der ihr zumindest halbwegs zusagt - und die Konkurrenz begeistert! Insgesamt kassiert die Brünette nämlich 34 Punkte für ihren Taupe-farbenen Zweiteiler samt farblich passender Kunstfelljacke und geht damit vorläufig in Führung.

So kommt es, wie es kommen muss: Obwohl die 34-Jährige mit ihren 700 Euro eigentlich ein großzügiges Taschengeld dabei hat, wird die Kohle am Ende knapp. "Könnt ihr nicht nochmal 'nen Hunni drauflegen?", scherzt sie kurzerhand sogar in Richtung der Produktion.

Die Selbständige im Medizinbereich hat klare Vorstellungen für ihren Look zum Motto "Finde einen angesagten Look rund um deine neue Winterjacke" - und hohe Ansprüche! Denn Gessica legt Wert auf Qualität, und die kostet bekanntlich.

Entgegen ihrer Konkurrentin Nanna (54), die das Joker-Angebot am Dienstag ausgeschlagen hatte , greift Gessica beherzt zu und hat das Glück auf ihrer Seite: So zieht die Luxusmarken-Liebhaberin nicht nur mit ihrem besten Freund Gino (37) als Begleitung, sondern auch mit satten 700 Euro Budget los.

"Ich finde, sie sieht aus wie eine Reiseleiterin in Usbekistan. [...] So richtig tut das nichts für sie", lautete das vernichtende Urteil des 59-Jährigen noch, als Gessica zum ersten Mal aus der Kabine getreten war. Auf dem Laufsteg fällt die Bewertung des Star-Designers aber deutlich milder aus.

"Es ist sicherlich nicht der allerbeste Look, aber es hat Potenzial", erklärt Guido, der seine Punkte für den Look jedoch in üblicher Manier erst zum Finale am kommenden Freitag vergeben wird.

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr bei VOX. Alle Folgen sind auch im Stream bei RTL+ abrufbar.