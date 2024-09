"Shopping Queen" in Dresden: Geburtstagskind ist voller blauer Flecken und Schrammen

Dresden - Am letzten Tag der Dresdner "Shopping Queen" -Woche war am gestrigen Freitag Partystimmung angesagt – Timea feierte nämlich ihren 23. Geburtstag!

Guido schmerzte der Anblick dennoch sehr: "Oh Gott, die Arme."

"Ich bin gestern auf dem Nachhauseweg, das Fahrrad war so rutschig, mit meinem Rollerchen gegen eine Wand gefahren. Und ich hab den Sturz mit meinem Körper abgefangen."

Die 23-Jährige verriet daraufhin: "Ja, ich hab überall ein paar Verletzungen." Dazu zeigte die Kamera einige Schrammen und blaue Flecken an Schultern, Armen und Beinen der jungen Mama.

Auch Guido runzelte die Stirn: "Was hat die?"

Kein Wunder also, dass ihr von ihren Mitstreiterinnen direkt ein Ständchen gesungen wurde, in das auch Modedesigner Guido Maria Kretschmer (59) mit einstimmte.

Guido Maria Kretschmer (59) konnte dem Look der 23-Jährigen nicht allzu viel abgewinnen. © Georg Wendt/dpa

Nichtsdestotrotz ging es dann mit dem Bus auch schon in die Dresdner Innenstadt. Und da war der Unfall auch schon wieder ganz schnell vergessen.

Gemeinsam mit Begleiterin und Studienfreundin Marlena (23) wurden die Geschäfte unsicher gemacht, wobei sich Timea schließlich für ein lila Cord-Kleid, einen weißen, luftigen Pulli und weiße Sneaker entschied.

Um ihre Wunden am Bein zu verdecken, hatte sie zwar vorgehabt, sich noch eine Strumpfhose zuzulegen. Schlussendlich wurden es dann stattdessen ein Paar Tennissocken.

Guido konnte der Look leider nicht begeistern. Er war ihm schlichtweg zu sommerlich – da half auch der Schal nichts mehr, den sich Timea locker an die Tasche band. Am Motto ging das seines Erachtens komplett vorbei.

"Niemand würde auf die Idee kommen, dass das ein Herbstlook ist, der einen Sommererinnerungsmoment ist", seufzte er traurig und fügte hinzu: "Es ist im Grunde auch nicht das, was ich eigentlich wollte."