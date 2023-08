Shopping Queen auf Rügen: "Zur Not hängen Hanni und Nanni"

Kathleen (39) aus Rügen hat 20 Kilogramm abgenommen und trägt seit dem gerne Farbe. © RTL / Constantin Ent.

In der ersten Boutique angekommen versetzte Kathleen schon das erste anprobierte Kleid in Ekstase. Fehlender BH hin oder her: "Zur Not hängen Hanni und Nanni, sind ja auch schon alt", nahm sich Kathleen nicht allzu ernst.



Doch ein weißes Kleid mit blauem Muster und goldenen Akzenten ließ die 39-Jährige vor Freude ausflippen. "Ich bin so schön!", rief die Rüganerin freudig aus.

Die Wahl stand fest. Neben dem It-Piece machten ein Unterkleid, Ohrringe und ein Picknickkorb, sowie goldene Sandalen den Look für 350 Euro komplett. Nachdem sich die 39-Jährige mit Make-up und Haarprodukten eingedeckt hatte, übernahm das Styling Kathleens Schwester im Shopping-Mobil.

"Guter Start in die Woche", bewertete Star-Designer Guido die Leistung der Montags-Kandidatin. Von ihren Konkurrentinnen gab es kleine Verbesserungsvorschläge bezüglich Frisur und fehlender Accessoires. Doch insgesamt vergaben die Frauen sehenswerte 35 Punkte für Kathleens Picknick-Outfit. Die Wertung von Modeguru Guido kommt am Freitag hinzu.

Am Dienstag shoppt Angelika (63, Geli) aus Stralsund durch die Läden auf der Suche nach dem perfekten Stil.

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und im Stream bei RTL+.