"Shopping Queen" aus Hamburg: Tag drei mit der kritischen Christine

Hamburg – Die dritte und älteste Hamburger Perle, Christine (57), war am Mittwoch mit Shoppen dran. Gemeinsam mit ihrer großen Schwester Katharina (62) machte sie sich auf die Suche nach der optimalen Jogginghose. Wie kam der finale Street-Style-Look bei den anderen Teilnehmerinnen der VOX-Sendung " Shopping Queen " mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer (57) an?

Die Hamburgerin Christine (57) entschied sich bei ihrem Outfit für eine klassische Adidas Jogginghose und kombinierte dazu spitze, schwarze Pumps. © RTL/Constantin Ent.

In einer Boutique probierte sich die Sängerin eines Gospel-Chors durch verschiedene Teile. Die anderen Teilnehmerinnen rätselten derweil: Wird es eine Strickjacke oder eine leichte Bluse?

Die 57-Jährige entschied sich allerdings für einen royal blauen Pullover. In Guidos Augen sah Christine ein bisschen aus wie Melanie C (49) als Sporty Spice. Ob die spitzen, schwarzen Pumps den aktuellen Look wirklich moderner machten, fragte sich auch der Star-Designer zu diesem Zeitpunkt noch. Auch eine Tasche, die nicht nach seinem Geschmack war, wanderte in die "Shopping-Queen"-Einkaufstasche.

Make-up-technisch entschied sich die Hamburgerin für falsche Wimpern und knallige, rote Lippen. Die Haare ließ sie sich zu einem Dutt, wie Guido sagte, in Form einer Bombe zusammenknoten.

Zum Schluss der Einkaufstour wurde noch Schmuck geshoppt. Mit 43 Euro Restbudget beendeten die Schwestern den Tag und der pinke Shopping-Bus nahm Fahrt in Richtung Studio auf.

Christine präsentierte ihren sportlichen und sehr blauen Look auf dem Laufsteg und begeisterte damit zumindest Guido. "Sie hat eine neue Facette von sich gezeigt. Ich finde das schön, dass sie so mutig war".

Der Konkurrenz war der Schmuck allerdings etwas zu viel. Auch die Tasche traf nicht so auf Begeisterung. Insgesamt erhielt Kandidatin drei von den anderen Frauen 32 Punkte. Sie selbst hätte sich zehn Punkte gegeben.