"Shopping Queen"-Finale wird zum Fiasko: Guido knallhart - "Alles falsch gemacht"

Köln - Finale bei " Shopping Queen " in Köln ! Am Freitag ist Kandidatin Silvia (63) an der Reihe und muss ebenso wie ihre Mitstreiterinnen ein passendes Outfit zum Teddy-Trend kreieren. Die Kölnerin hat während ihrer Shopping-Tour allerdings einige Probleme ...

Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) kürt am Freitag seine "Shopping Queen" aus Köln! © RTL / Andreas Friese

Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) schickt seine Kölner Mädels in dieser Woche auf Kuschel-Mission - so muss auch Silvia am letzten Tag abliefern und einen Look zum Motto "Teddy-Trend - finde ein modisches Outfit rund um dein neues Teddyteil!" zusammenstellen.

Die Hobby-Bauchtänzerin zieht zusammen mit Shopping-Begleitung Susanne (59) los und steuert zunächst eine Boutique in Rodenkirchen an, wo es zwar diverse Webpelzmäntel, jedoch an Teddy-Teilen mangelt. Die Kölnerin fackelt daher nicht lange und sucht den nächsten Laden auf - dort sprengen allerdings die Preise das Budget der Freundinnen.

Auch in Boutique Nummer drei wird Silvia nicht fündig - so geht die Tageskandidatin erst einmal zum Friseur und kümmert sich um ihr Styling. "Sieht ein bisschen aus wie aus dem Bett", findet Guido, als die 63-Jährige fertig ist. Die Blondine scheint jedoch zufrieden zu sein.

Ein Outfit haben die Freundinnen allerdings immer noch nicht - und die Zeit wird immer knapper!