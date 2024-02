Shopping Queen: Lisa gönnt sich teure Tasche, dann wird das Budget plötzlich knapp

Ob Lisa (30) und Dominic (34) beim Shoppen genau harmonisch sind wie im Alltag? © VOX

Guido Maria Kretschmers Motto für die Woche in Graz lautet: "Same same but different - Baut einen unterschiedlichen Look mit einem gleichen Teil!"

Für Sängerin Lisa (30) und ihren Mann Dominic (34) sollte das nach sieben Jahren Beziehung und einer gemeinsamen Tochter eigentlich gar kein Problem sein, oder?

Ihr Stil ist derzeit eher "sehr mamalastig und praktikabel", er bezeichnet seinen Kleiderstil als "Streetwear casual".

"Ich glaube eben, dass die Musiker etwas extrovertierter sein können. Da würd' ich denen schon empfehlen, ein bisschen Gas zu geben", wünscht sich Guido.