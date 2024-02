Shopping Queen in Graz: Viktoria und Florian sind sich beim Key-Piece uneinig

Guido ist von dem Paar begeistert: "Die sehen aus wie Models, die beiden." © Screenshot RTL+

Guido Maria Kretschmers (58) Motto der Woche lautet: "Same but different - Baut einen unterschiedlichen Look mit einem gleichen Teil!"

Viktoria (25) und Florian (31) machen den Anfang. Das Paar liebt es zu reisen und bevorzugt in Sachen Mode einen eleganten, sportlichen Look.

Die Innenarchitektin kauft ihre Kleidung gern im Ausland. Ihr Lieblingsteil ist ein weißes Maxikleid aus Griechenland mit Cut-outs und Spitzendetails. Für Florian ist es besonders wichtig, dass seine Accessoires stets zum Outfit passen. Gemeinsam wollen sie "Shopping-Queen" und "Shopping-King" von Graz werden.

Das Wochenmotto finden alle Teilnehmerinnen und auch Florian spitze. Mit 500 Euro für jeden macht sich das sportliche Pärchen auf den Weg in die Grazer Innenstadt:

"Mein Plan ist ganz sicher, dass wir zuerst für Florian schauen. Weil es gibt viel für Frauen (...) dadurch glaub' ich, wenn wir was für ihn haben, ist es für mich leichter, mich daran anzupassen", erklärt Viktoria im Shopping-Queen-Bus.