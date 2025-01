"Shopping Queen" in Berlin: Als der Ex-Bachelor in der Tür steht, ist Alena gar nicht begeistert

Berlin - An Tag zwei des Bachelor-Specials von Shopping Queen aus Berlin wird Alena (35) vom ehemaligen Rosenkavalier Niko Griesert (34) begleitet. Der wäre zwar nicht erste Wahl der flippigen Kandidatin gewesen, weiß am Ende aber doch zu überzeugen.

Kandidatin Alena (35) aus Berlin arbeitet als Tattoo- und Eroktikmodel. © RTL / Constantin Ent.

Diese Woche haben sich die Macher der Styling-Show etwas Besonderes ausgedacht. An allen fünf Tagen steigen die Kandidatinnen aus der Hauptstadt mit einem ehemaligen "Bachelor" ins pinke Shopping-Mobil.

Dienstagskandidatin Alena darf sich über die Begleitung von Niko Griesert freuen, der 2021 in der RTL-Kuppelshow Rosen verteilte. Doch als Niko in der Tür steht, ist das Tattoo- und Erotikmodel erstmal gar nicht so begeistert.

"Tut mir leid ich habe heute leider keine Rose für Dich", scherzt die 35-Jährige, die offen zugibt, dass sie sich lieber einen anderen Ex-Bachelor gewünscht hätte. "Ich glaube, es könnte heute ein bisschen schwierig werden", schwant es auch Guido Maria Kretschmer (59).

Doch geshoppt wird natürlich trotzdem und so muss der verschmähte Niko die Zähne zusammen beißen. Das Motto lautet diese Woche übrigens "Herzklopfen - Finde das perfekte Outfit für die erste Nacht der Rosen mit dem Bachelor." Ein Motto nach Alenas Geschmack, die Zuhause eine ganze Kollektion von Lederhalsbändern besitzt ("für jeden Anlass eins").

Und siehe da: Bei der Suche nach dem perfekten Look für eine Sexy-Datenight entwickeln sich der charmante Niko und das 1,50-Meter-Energiebündel zu einem eingespielten Shopping-Team.