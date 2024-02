Shopping Queen in Berlin: Als Kandidatin die Tür öffnet, ist Guido Maria Kretschmer irritiert

Berlin - Modedesigner Guido Maria Kretschmer (58) schickt diese Woche bei " Shopping Queen " fünf Fashion-Enthusiastinnen im quietschpinken Mobil durch Berlin auf große Einkaufstour. Den Auftakt machte am Montag Kandidatin Anne (26).

In dieser Woche stehen bei der VOX-Sendung mit Moderator Guido Maria Kretschmer (58) Winterstiefel im Fokus. © RTL / Andreas Friese

Unter dem Motto "Dickes Ding – kreiere ein modisches Outfit rund um deine neuen Winterboots!" läuft der Wettkampf um den besten Style.

Es gelten die üblichen Regeln: 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit gibt es für die Chance auf die Krone.

Als Anne die Tür öffnet, wundert sich der Mode-Papst: "Wieso guckt die Sonne nach oben? Ist die ein Sternenkind? Da muss ja ein Gigantomane vor der Tür stehen. Ich kann nur hoffen, dass wir den größten Kameramann geschickt haben, den wir haben, der auf 12 Meter 18 die Aufnahme schießt."

Ein Sternenkind ist sie nicht, nur etwas aufgeregt und Mediendesign-Studentin, die nebenbei in einer Werbeagentur in Berlin arbeitet. Ursprünglich kommt die Szene-Gängerin aus Sachsen-Anhalt, doch Konzerte und Studium verschlugen sie in die Hauptstadt.

Tatkräftige Unterstützung bekommt der Goth- und Rock-Fan von Tätowiererin Annabelle (26). "Die sieht sehr toll, sehr fashy aus", lobt der Fashion-Zar.