Shopping Queen in Köln: Miri geht oben ohne auf den Laufsteg - "Free the Nipple!"

Köln - Tag 3 bei " Shopping Queen " in Köln: Heute ist Kandidatin Miri (30) an der Reihe, die am Ende ihres Shopping-Tags für eine kleine Premiere sorgt. Die Content Creatorin geht nämlich oben ohne auf den Laufsteg - und das aus voller Überzeugung!

Nachdem ihre Konkurrentinnen Theresa (33 Punkte) und Chrissie (37 Punkte) bereits ordentlich in Sachen Bade-Mode vorgelegt haben, versucht Miri, die bereits an " Princess Charming " teilnahm und damit nicht zum ersten Mal vor der Kamera steht, ihre Mitstreiterinnen nun mit ihrem eigenen Style zu überzeugen - und geht dabei einer besonderen Mission nach.

Am dritten Tag der Kölner Woche zieht Tageskandidatin Miri mit ihrer guten Freundin Fraence (32) los, um den perfekten Look zum Motto "Cool am Pool - Finde das perfekte Outfit für deinen Badetag" zu shoppen.

Miri (30) verfolgt bei "Shopping Queen" einen besonderen Plan und will ohne Oberteil auf den Laufsteg treten. © RTL / Constantin Ent.

In einem Sportfachgeschäft ist die Auswahl an Badehosen groß, allerdings muss Miri Shorts in der kleinstmöglichen Größe finden - und das ist gar nicht so leicht!

"Das ist natürlich das Ding, wenn du bei den Männern einkaufen gehst und klein und schmal bist", bemerkt auch Guido, doch prompt nähert sich die Verkäuferin des Geschäfts und bietet den Freundinnen ihre Hilfe an.

Dass Miri und Fraence in der Herrenabteilung shoppen, sorgt bei der Dame allerdings für reichlich Irritation. So versucht sie die beiden mehrfach in die Damenabteilung zu locken, was Miri aber erfolgreich zu verhindern weiß.

Schließlich entscheidet sich die Kölnerin für korallfarbene Badeshorts, die sie zwar schon zu Hause hat, farblich aber am besten zu ihrem Wunschoutfit passen. Eine Rolle pinkes Sport-Tape dient außerdem dazu, ihre Nippel für den großen Auftritt auf dem Laufsteg abzukleben.

Wie der Oben-ohne-Look bei Miris Konkurrentinnen ankommt und wie viele Punkte die quirlige Influencerin abräumen kann, zeigt VOX ab 15 Uhr im TV oder im Stream bei RTL+.