"Shopping Queen": Nina kämpft schon am ersten Tag plötzlich mit den Tränen

Alles in Kürze

In der ersten Folge von "Shopping Queen" in Leipzig hat Kandidatin Nina (26) direkt mit den Tränen zu kämpfen. © RTL+

Den Anstoß dafür geben einige spannende Bilder, die die IT-Mitarbeiterin, die Guido direkt bekannt vorkommt, in ihrem Wohnzimmer aufgehangen hat.

"Die sind tatsächlich von meinem Stiefpapa", verrät Nina und muss dabei bereits durchatmen. Der Grund dafür: "Der ist leider dieses Jahr verstorben, aber jetzt habe ich sehr viele Erinnerungen an ihn hier, freue mich, wenn ich sie sehe und weiß, dass er hier irgendwie weiterlebt, seine Seele da ist."

Ninas Stiefvater sei in ihre Familie gekommen, als sie gerade einmal drei Jahre alt war. "Er hat mir das Fahrradfahren beigebracht, das Schwimmen. Er hat mit mir Geometrie gelernt. Also er war wie ein zweiter Papa für mich."

Während die 26-Jährige von dem traurigen Verlust berichtet, kämpft sie mit den Tränen und ihre Stimme beginnt zu zittern.

Auch Guido wirkt sichtlich berührt, während er der Geschichte lauscht. "So eine Art Trennung, das ist das Härteste", entfährt es direkt dem Modedesigner. "Das ist so eine Endlichkeit, wenn jemand stirbt. Und wenn man ihn so gern hatte, dann ist das wirklich schwer."