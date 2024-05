Shopping Queen in Magdeburg: Hier sind die Kandidatinnen derzeit unterwegs!

Magdeburg - Shopping-Mobil erwischt: Die beliebte Styling-Show "Shopping Queen" von Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) ist derzeit in Magdeburg unterwegs.

Vom 13. bis 17. Mai filmt das Team von "Shopping Queen" in Magdeburg. © Maren Wicher

Vom 13. bis 17. Mai finden in der Landeshauptstadt die Dreharbeiten für "Shopping Queen" statt.

Am Montag konnte bereits das bekannte Shopping-Mobil in der Innenstadt Magdeburgs entdeckt werden und gab erste Einblicke, in welchen Läden die fünf Kandidatinnen ihre Outfits zusammenstellen könnten.

Eine der potenziellen "Shopping Queens" war mit ihrer Begleitung in den Geschäften am Breiten Weg auf der Suche nach dem perfekten Fit, um das Motto "Farbklecks in Szene setzen" zu erfüllen.

Welche Geschäfte von den Kandidatinnen noch angesteuert werden, ist derzeit noch nicht bekannt. VOX hat jedoch bestätigt, dass die Folgen bereits diesen Sommer auf dem Sender zu sehen sein werden.