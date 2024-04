"Shopping Queen": Ex-Girlgroup-Sängerin überrascht Guido Maria Kretschmer

In einer neuen Folge "Shopping Queen" aus München will 80er-Ikone Linda Guido Maria Kretschmer mit ihrer Taschenkombi überzeugen.

Von Friederike Hauer

München - Wer wird "Shopping Queen" der bayerischen Landeshauptstadt? Modeschöpfer Guido Maria Kretschmer (58) will in dieser Woche eine Handtasche in Szene gesetzt sehen.

Linda (68) hat früher in der Girlgroup "The Flirts" gesungen. © RTL / Constantin Ent. "Taschentalent - Beweise mit deiner kreativen Taschenkombi modisches Geschick", lautet das Motto. Dafür bekommen die Kandidatinnen eine Tasche mit zwei möglichen Klappen. Je nach Auswahl müssen sie sich für einen Look entscheiden. Am Tag 2 will Sängerin Linda (68) ihr Können unter Beweis stellen. Der älteren Generation könnte sie bekannt vorkommen, denn früher war sie Mitglied der 80er-Girlgroup "The Flirts". Bei ihrer Shoppingtour wird sie von Freundin Nicole (52) begleitet. Shopping Queen Shopping Queen in München startet mit harschem Guido-Urteil: "Sieht ... aus!" Für Linda ist schnell klar, dass sie ihr Outfit zur schlichteren Version der Tasche mit roséfarbener Klappe stylen möchte. Im Laden fällt ihr dazu ein brauner Mantel ins Auge. In Kombination mit einer Cordhose erkennt Guido sofort: "Den Look tragen viele Männer in Blankenese."

Achtung, Spoiler! So viele Punkte bekommt Linda für ihren Look bei "Shopping Queen"

Modeschöpfer Guido Maria Kretschmer (58) kann bei manchen Shopping-Entscheidungen seiner Kandidatinnen nur staunen. © Jens Kalaene/dpa