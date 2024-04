"Shopping Queen"-Finale: Diesen Anblick kann Guido Maria Kretschmer nicht ertragen

Doch Aysi ist nicht ganz überzeugt: "Etwas altbacken". Besser fühlt sie sich in einer gemusterten Seidenhose mit pinker Bluse. "Sehr schön", kann sich der Experte da nur anschließen. So weit, so gut.

Viel lieber schaut er sich da Aysis fertigen Look an: "Der hat Kraft, der ist modern. Sie hat alles richtig gemacht." Ihre Konkurrenten haben auch nichts auszusetzen, was sich in 38 Punkten für Aysi widerspiegelt. Damit liegt sie vorne.

Guidos Wertung kommt zum Schluss obendrauf: Carolin bekommt 6 Punkte, Linda 8 Punkte, Alexandra 8 Punkte, Gudrun 7 Punkte und Aysi 9 Punkte. Somit landen Carolin und Alexandra auf Platz 4, Gudrun auf Platz 3, Linda auf Platz 2 - und Aysi schnappt sich die Krone der "Shopping Queen" mit 1000 Euro als Siegerprämie.

"Shopping Queen" läuft immer montags bis freitags um 15 Uhr bei VOX. Alle Folgen sind auch im Stream bei RTL+ abrufbar.