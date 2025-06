"Guck doch, Camel Toe!" Shopping-Queen-Kandidatin erlebt Achterbahnfahrt der Gefühle!

Tag 4 von Shopping Queen in Leipzig und diesmal ist es an Kandidatin Priska, passend zum Thema ihre perfekte Schlaghose zu finden.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Tag 4 von "Shopping Queen" in Leipzig und diesmal ist es an Kandidatin Priska (42), passend zum Thema ihre perfekte Schlaghose zu finden. Die studierte Modedesignerin sorgte bereits in den vergangenen Tagen mit ausgefallen DIY-Kreationen für Wow-Momente. Die Suche nach dem passenden Outfit entwickelt sich jedoch zur Achterbahnfahrt.

Da war die Gefühlslage gerade weit unten: Priska (42) auf der Suche nach einem passenden Outfit rund um die Schlaghose. © RTL+ Dabei startet alles so gut! "Ich werde 'Shopping Queen' aus Leipzig, weil ich in Ausnahmesituationen immer die besten Ideen hab", sagt Priska zu Beginn noch selbstbewusst. Seit sie klein war, sei Mode ihre Art gewesen, sich auszudrücken. Heute stellt sie viele ihrer Kleidungsstücke sogar selbst her. So präsentierte sie am Montag bereits eine Jeanshose aus alten Jeans-Klamotten ihrer Freunde sowie einen Mantel, den sie aus einer Bettdecke gefertigt hat - und ja, die Füllung war noch drin! "Was für ein Vergnügen, jemanden zu erleben, der so offen und kreativ einfach einen anderen Weg geht. Herrlich!", befindet Moderator Guido Maria Kretschmer (60) begeistert. Shopping Queen "Hatte so eine Angst": So geriet Guido Maria Kretschmer als junger Student an einen Zuhälter Und so starten Priska und ihre Begleitung Alexandra (39, hatte bereits selbst an "Shopping Queen" teilgenommen) frohen Mutes in die Einkaufstour.

Unter anderem mit diesem verrückten Outfit hatte sich die Modedesignerin Anfang der Woche gezeigt. © RTL+

Guido über Kandidatin Priska: "Also für mich gehört das zu den Top-Looks der Woche"