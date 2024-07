"Shopping Queen": Shopping-Begleitung kennt die Sendung nicht, Guido ist geschockt!

München - "Schöne Schlappen: Kreiere einen angesagten Look mit Badelatschen!", lautet das "Shopping Queen" - Motto in München. Doch Montags-Kandidatin Jacqui (28) verscherzt es sich mit ihrer Shopping-Begleitung bereits vor dem Einkaufen mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer (59).

Taylor (28) hat noch keine Folge "Shopping Queen" gesehen, ein Schock für Guido Maria Kretschmer (59). © Screenshot: RTL+

Die 28-Jährige lebt in einer WG in München-Haidhausen. Ihre amerikanische Mitbewohnerin Taylor (28) soll als Shopping-Begleitung herhalten, doch hat die Sendung noch nie gesehen, immerhin gäbe es das Format in den USA nicht.

"Wie bitte?", fragt Guido geschockt und kann es nicht fassen: "Das ist doch no excuse", macht er sich über die 28-Jährige lustig.

Als die beiden Freundinnen ihre Lieblingslooks präsentieren, erntet Jacquis rotes Mini-Kleid Komplimente, Taylor wird in gewohnter Guido-Manier für ihren Fauxpas direkt abgestraft:

"Tay, muss man sagen, sieht ein bisschen so aus, als ob sie noch nicht weiß 'Mach ich so Gothic-Party mit oder nehm ich in Zukunft Crack?'", lautet das harsche Urteil von Kretschmer.