"Shopping Queen"-Kandidatin gibt halbe Monatsmiete für Korsett aus

Hamburg - Auch am letzten Tag vor dem " Shopping Queen "-Finale in Hamburg dreht sich wieder alles um das Thema Korsett. Das ausgefallene Motto von Guido Maria Kretschmer (58) stellt auch die vierte Kandidatin vor Herausforderungen.

Celina (25) mit Shopping-Begleiter Ole (28). © RTL / Constantin Ent.

Als jüngste Kandidatin versucht Krankenschwester Celina (25) am Donnerstag das Motto "Adrett im Korsett - Präsentiere einen angesagten Look rund um Deine neue Corsage!" am besten umzusetzen.

Unterstützt wird sie dabei von Shopping-Begleiter Ole (28), für den das TV-Format kein Neuland ist. "Ich habe 'Shopping-Queen' immer mit meiner Mama geguckt", witzelt er. Dass für ein perfekt sitzendes Korsett der Unterbusen ausgemessen werden muss, ist dann aber auch für den Profi neu.

Ebenso für Celina, die freudig überrascht ist, als ihr die Verkäuferin mitteilt, dass sie Körbchengröße C statt, wie bisher gedacht, A hat.

Fertig ausgemessen, finden die beiden dann auch schnell ihren gemeinsamen Favoriten: ein lila Korsett für 265 Euro.

"Es fühlt sich komisch an, mehr als die Hälfte meiner Miete für ein Kleidungsstück zu bezahlen", so Celina, die neben ihrem Job noch studiert und sich selbst als eher "arm" bezeichnen würde.

Ein Gefühl, was Guido nur zu gut kennt. Denn wie er überraschend zugibt, hat er von seinen Eltern keinerlei finanzielle Unterstützung erhalten. "Und jetzt kommt es: Ich hatte sogar acht Jahre lang keine Krankenversicherung. Ich weiß also sehr genau, wie es ist, mit wenig Geld zu leben."