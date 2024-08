"Shopping Queen"-Kandidatin greift zur Schere: "Sieht aus wie vom Werwolf angefallen!"

Magdeburg - Finale, ohhhhh! An Tag 5 von " Shopping Queen " aus Magdeburg steht Katharina (47) auf dem Laufsteg. Doch Juror Guido Maria Kretschmer (49) ist gar nicht zufrieden mit ihrem Look ...

"Shopping Queen"-Kandidatin Katharina (47) sucht sich einen komplett weißen Look mit einem farbigen Accessoire aus ... © RTL / Constantin Entertainment

Die Magdeburgerin will am heutigen Freitag - gemeinsam mit Shopping-Begleitung und Tochter Ginette (26) - das perfekte Outfit für das Motto heraussuchen.

Ein komplett weißer Look mit einem farbigen Accessoire soll her, und das alles in vier Stunden mit nur 500 Euro.

Gleich im ersten Laden werden die beiden fündig: Ein rüschiges Kleid im Boho-Stil, was Katharina sofort gefällt - und Guido auch!

Doch dann hat sie eine verrückte Idee: Ihr gefällt der obere Teil des Kleides nicht, also kauft sie prompt eine Schere und schneidet das Stück auseinander.

"Jetzt wird's gefährlich!", meint Guido schockiert, "das ist jetzt kreativ?! Das ist doch destruktiv!"