"Shopping Queen"- Kandidatin Michi macht Guido eine knallharte Ansage!

Darmstadt - Am zweiten Tag von " Shopping Queen" in Darmstadt muss sich die 47-jährige Michi dem schwierigen Wochenmotto stellen: "Fashion für Fortgeschrittene - Sorge mit einem neuen Trend auf der Berliner Fashion Week für Gesprächsstoff!"

Im eleganten Zweiteiler kommt sich die rockige Michi verkleidet vor. © RTL / Constantin Ent.

Mit dem Ziel ein Outfit mit modernen und Vintage Teilen zu gestalten, geht es zunächst in einen Second-Hand-Shop. Mit einem riesigen Berg an Klamotten beladen macht sich Michi in die Kabine auf und bringt Guido dabei herzlich zum Lachen: "Wenn ich irgendwo in so einen Laden gehe, hab' ich manchmal soviel, dass ich es nicht tragen kann", freut sich der Stardesigner.

Doch jedes Outfit, das Michi durchprobiert, ist ihr nicht ausgeflippt genug. Als sie im cremefarbenen Zweiteiler auftaucht, ruft Laura direkt: "Auf keinen Fall!". Doch Guido freut sich, dass Michi so offen ist und immerhin alles anprobiert.

Entschieden wird sich dann aber für eine Oversize Jeansjacke mit passenden Shorts, ein weißes Tanktop und pinke Glitzer-Pumps. "Also wenn Guido meint, ich bin nicht aus meiner Komfortzone rausgekommen, dann haben wir danach ein ernstes Gespräch!", warnt Michi den Designer, doch der amüsiert sich köstlich über die Kampfansage.

Mit 34 Punkten landet Michi vorerst auf den ersten Platz. Den zweiten Platz belegt Sandra mit 32 Punkten vom Montag.