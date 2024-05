Shopping Queen kommt nach Magdeburg: Läden schon ins Visier genommen

Magdeburg - In zwei Wochen bringt Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) seine beliebte Styling-Doku zum ersten Mal in die Landeshauptstadt.

Das Finale soll dann am 3. Juni zusammen mit Guido Maria Kretschmer in Hamburg stattfinden. Dann wird entschieden, welche glückliche Dame aus Magdeburg oder Umgebung das Preisgeld von 1000 Euro absahnen darf.

Dabei müssen sie das Motto der Woche erfüllen, welches wohl "Farbklecks in Szene setzen" sein wird.

Shopping Queen soll vom 13. bis 17. Mai nach Magdeburg kommen. Die fünf Kandidatinnen der Styling-Show werden dann ihre Outfits in Läden der Magdeburger Innenstadt zusammenstellen.

Doch in welchen Läden werden die Kandidatinnen ihren Look zusammenstellen? Geht es etwa ins Allee-Center, ins Hundertwasserhaus oder in den Breiten Weg? VOX habe sich schon auf Einzelhändler fokussiert. Welche Boutiquen im Sommer definitiv im Fernsehen zu sehen sein werden, ist aber noch unklar.