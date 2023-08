"Shopping Queen" Tag drei: "Das sieht aus, als hättest Du ein orthopädisches Problem"

"Shopping Queen" Tag drei in Hamburg mit Julia, die einen pinken Kimono mit schwarzen und goldenen Details kombinierte.

Von Alice Nägle

Hamburg - "Shopping Queen" Tag drei in der Hansestadt mit Kandidatin Julia (27). Die Twitch-Streamerin hat gemeinsam mit ihrem "sehr guten Freund" Jona die Läden in Hamburg unsicher gemacht. Doch wie hat der Look Stardesigner Guido Maria Kretschmer und vor allem der Konkurrenz gefallen?

Diese Brille wurde es nicht, auch wenn sich Guido Maria Kretschmer (58) wahrscheinlich solch ein helles Modell gewünscht hätte. © RTL/Constantin Ent. Zum Motto "Konichiwa, Kimono! Begrüße den Sommer mit deinem neuen It-Piece" und mit Jonas Zuversicht ging es für beide am gestrigen Mittwoch direkt los nach St. Pauli. Auf den ersten Blick wohl erst mal die richtige Wahl, wenn man das Kimono-Motto, wie Julia, in Richtung "Festival-Rave-All-Black-Style" interpretieren will. Doch dann die erste Enttäuschung: die ausgewählte Boutique hat keine schwarzen Kimonos aus Mesh. Mithilfe der Verkäuferin greift das Shopping-Duo trotz eigentlich großer Abneigung zu einem bunten Teil. Von schwarz war die 27-Jährige allerdings immer noch nicht so abgeneigt. Guidos Experten Kommentar dazu: "Schwarz ist genau die Farbe, die hier absolut gar nicht hingehört!". Shopping Queen Shopping Queen: Brigitte lässt Guido entsetzt aufstöhnen - "Um Gottes willen, bitte nicht!" Der hätte das ganze eher mit einem weißen Sommer-Festival-Kleid abgerundet. In der pinken Shopping-Tasche landeten letztlich der ebenfalls pinke Kimono, eine Statement-Kette, eine Bauchtasche und goldene Tattoos. Entgegen Guidos Designer-Meinung, die Julia natürlich noch nicht gehört hatte, griff sie im nächsten Laden zu diversen schwarzen Kleidungsstücken und Schuhen. Ein Paar davon überzeugte den Stardesigner absolut gar nicht und er fand die treffende Einschätzung: "Das sieht aus, als hättest du ein orthopädisches Problem". Nicht diese, aber ähnliche Plateau-Sandalen, landeten letztlich dennoch in der Einkaufstasche.

Zu viel Schwarz für den Stardesigner

Julia (27) entschied sich für diesen pinken Kimono, obwohl sie eigentlich ein schwarzes Mesh-Modell gewollt hätte. © RTL/Constantin Ent. Auch im nächsten Shop war Julias Motto: Schwarz, Schwarz und nochmal Schwarz. Guido fand dafür kein Verständnis: "Ich weiß gar nicht, wieso die nicht mal was mit Farbe probiert!" Mit einer schwarzen Short, einem genauso schwarzen BH und nur noch etwa einer halben Stunde im Gepäck flitzte die Streamerin Richtung Friseur und ließ sich eine eine Coachella-taugliche Lockenfriseur mit Dutts sowie ein glamouröses Make-up zaubern. Doch was sagte am Ende die Konkurrenz zu Julias kontrastreichem Look aus schwarz, gold und pink? Einen halbwegs richtigen Kimono hatte die Mittwochskandidatin ja wenigstens gefunden.

Julias Interpretation zu "Konichiwa, Kimono"

Guido Maria Kretschmer: "Motto absolut erfüllt"