"Shopping-Queen" Tag zwei: "Für mich ist sie Jennifer Lopez aus Hamburg!"

Hamburg – An Tag zwei bei " Shopping Queen " aus Hamburg war Kandidatin Renée (40) in der Hansestadt unterwegs. Die 40-Jährige verbrachte ihren Shopping-Trip wie Kandidatin eins mit ihrer Schwester. Ist sie mit vier Stunden Zeit und 500 Euro Budget ausgekommen?

Am Ende nahm Renée bis auf die Schuhe für 228 Euro alles mit: Hose, Rollkragenpulli und einen Trenchcoat in Waldgrün, der für Guidos Geschmack der Hauptattraktion, nämlich der Jogginghose, etwas die Show stiehlt.

Bevor sich die Dienstagskandidatin im ersten Laden bereits für ein gesamtes Outfit entschied, musste sie sich strenge Worte von Schwester Hanna anhören. "Nein. Los. Keine neue Hose", wurde sie ermahnt und zurück in die Kabine geschickt.

Erster Stop des pinken Shopping-Mobils war eine kleine Boutique im Hamburger Stadtteil Eppendorf. Hier stürmte das Geschwisterpaar das Geschäft in der Hoffnung, direkt die perfekte Jogginghose zu finden. Die Wahl fiel auf eine klassische, graue Hose mit Bügelfalte in Jogging-Style.

Am Dienstag musste Kandidatin Renée das perfekte Outfit zum Motto "Bequem aber schick – kreiere einen Fashion-Look mit Jogginghose" shoppen. Die Zweifach-Mama liebt Mode und lebt sich gerne kreativ aus. Sie mag es, sich gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Hanna (37) eigene Modedesigns zu überlegen. Ihren Style beschrieb sie als sportlich-schick. Da sollte das Motto für sie ja gar kein Problem gewesen sein.

"Moin, Moin aus Hamburg", hieß es an Tag zwei des beliebten VOX-Formats "Shopping Queen" mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer (57).

Diese oversized Lederjacke hat Kandidatin Renée (40) am Ende im Laden hängen lassen. © RTL/Constantin Ent.

Anschließend rannte das Shopping-Duo direkt gegenüber in ein Schuhgeschäft. Es wurden schwarze Boots, die das Budget jetzt schon auf knackige 122 Euro reduzierten.

Während Renée ihren Shopping-Trip in einem Drogeriemarkt fortsetzte, inspizierte die Konkurrenz ihren Kleiderschrank zu Hause und war dabei gedanklich auf dem Holzweg. Sie munkelten, dass Renée am Abend bestimmt in Highheels auf dem Laufsteg erscheinen wird.

In der Zwischenzeit shoppte die Teilnehmerin vom Dienstag ungewöhnliches in der Drogerie. Neben Ohrringen nahm sie auch eine reduzierte Handtasche mit. Das hatte man bis dahin selten bei "Shopping-Queen" gesehen. Außerdem kaufte sie eine zweite Packung Ohrstecker, die aber nicht für den normalen Gebrauch gedacht waren, sondern als dekoratives Element in der Jogginghose stattfinden sollten. Da kam wohl die kreative Ader der 40-Jährigen durch.

Obwohl Renée nur noch knapp 85 Euro übrig hatte, kaufte sie in Boutique eins noch Buchstaben-Anhänger für insgesamt 30 Euro und in der Drogerie einen 10 Euro teuren Nagellack.

Fast pleite ging es für die Hamburgerin zum Friseur. Dort konnte sie sich nur noch eine schnelle Lockenfrisur leisten. Das Make-up durfte sie sich mit den Produkten des Friseurs aber glücklicherweise selbst machen.

Guido jedenfalls gefällt es: "Ich mag's. Schöner Look". Der pinke Shopping-Bus steuerte nach dem Friseurbesuch dann direkt den Laufsteg an.