"Shopping Queen" Tag zwei: "Ich empfinde fast schon Mitleid"

"Shopping Queen" Tag zwei in Hamburg. Am Dienstag ging Ari (47) mit ihrer Schwester shoppen und schaffte es einen richtigen Kimono zu finden.

Von Alice Nägle

Hamburg - Am Dienstag war Ari (47) mit ihrer Schwester Meike (48) mit dem pinken Shopping-Mobil in Hamburg unterwegs. Der "Shopping Queen"-Host Guido Maria Kretschmer (58) fand den Style super gelungen und zum Motto passend. Doch bereits an Tag zwei kann die erste Grundsatz-Kritikerin auserkoren werden.

Guido Maria Kretschmers (58) Erfolgsformat "Shopping Queen" ist diese Woche mal wieder in Hamburg zu Gast. © RTL Mit zugesprochenen Sieg-Chancen legen die Kommunikationsdesignerin mit drei Kindern und ihre Schwester in der ersten Boutique los. "Oh, Gott, das läuft, ne. Bin ich froh", atmete der Stardesigner direkt erleichtert auf, als er endlich einen richtigen Kimono in den Händen der Verkäuferin sieht. Doch Ari entscheidet sich gegen den Look in rosa-beige, obwohl Guido findet: "Steht ihr ausgezeichnet". Mit leerer Tüte huscht die 47-Jährige in den nächsten Laden. Dort schlüpfte sie prompt in ein kurzes, blaues Modell mit Muster. Die Begeisterung lässt im ersten Moment allerdings zu wünschen übrig und das, obwohl die Modeberatung alles versucht, ihr den Style schmackhaft zu machen. Als Ari den Preis hört, ist ihr erster Impuls: "Wir nehmen das andere". Sie greift schließlich noch zu einer Trekking-Sandale, um den ersten Look abzurunden. Plötzlich war es um Guido geschehen: "Bitte mach das nicht!". Letztlich wanderte das teure Outfit der zweiten Boutique in die "Shopping Queen"-Tüte – zu Guidos Glück sogar ohne die Sandalen. Shopping Queen "Shopping Queen"-Kandidatin zu Beginn direkt am Motto vorbei: "Das ist alles nur kein Kimono" Dennoch wirkt Ari die ganze Zeit eher wenig begeistert und glücklich über ihre Shopping-Ausbeute. Das fiel auch Guido auf: "Ich empfinde fast schon Mitleid."

Guido Maria Kretschmer: "Es hätte ein bisschen wilder sein können"

Dienstagskandidatin Ari (47) wählte am Ende nicht diesen, sondern einen kurzen, blauen Kimono. © RTL/Constantin Ent. Mit vollem Gepäck ging's im Sprint in die nächste Boutique in Winterhude, um hoffentlich die passenden Schuhe für den Japan-Look zu finden. Und tatsächlich: Ein paar beige Espadrilles und ein zweites Top durften mit. "Es hätte ein bisschen wilder sein können, aber ich bin begeistert, es passt gut zu ihr", so Modedesigner Guido über die bisherige Auswahl der Dienstagskandidatin. Mit nur noch 85 Euro im Umschlag huschte das Geschwisterpaar zum Schluss noch schnell zum Friseur, wo der Hamburgerin mit holländischen Wurzeln, wie Guido findet, ein sehr spezieller, aber gelungener und passender Haare-Make-up-Style verpasst wurde. Shopping Queen Shopping Queen: Als Luisa vor den Spiegel tritt, steht ihr Entschluss - "Das ziehe ich nicht an!" Ohne einen Cent Rest präsentierte Ari dann ihren Look zum Motto "Konichiwa, Kimono!" der Konkurrenz auf dem Laufsteg.

Kandidatin Ari begeistert Instagram-Community:

Die Beschwerden darüber, dass das gewählte It-Piece der Montagskandidatin kein Kimono, sondern ein "Strandumhang" gewesen sei, häufen sich in den Kommentaren auf Instagram. Wie häufig, wird in den Augen der Follower ein gelungenes Outfit aufgrund mangelnden Mode-Wissens zu schlecht bewertet. In ihren Augen hätte Ari eine bessere Punktzahl verdient gehabt.

Kandidatin Lydia: "Mein erster Gedanke war: 'Thema verfehlt'"