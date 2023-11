"Shopping Queen" trifft auf GZSZ: "Ist das eine nette Frau"

Potsdam - Das neonpinke " Shopping Queen "-Mobil hat Halt in Potsdam gemacht. In dieser Woche bekommen die Kandidatinnen tatkräftige Unterstützung von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Stars . Monika konnte zum Auftakt auf Ulrike Frank (54, spielt Katrin Flemming) zählen.

"Shopping Queen"-Kandidatin Monika (36, r.) ließ sich von der Netflix-Serie "Emily in Paris" inspirieren. © RTL / Constantin Ent.

Unter dem Motto "GZSZ in der Stadt der Liebe - Erschaffe einen filmreifen Paris-Look mit den Serienstars!" ging es auf die Suche nach dem perfekten Outfit.

Die Regeln lauten wie immer: Zum Shoppen gibt es 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit, um sich die Krone zu sichern.

Projektmanagerin Monika, die in Polen geboren wurde und mit vier Jahren nach Deutschland kam, ist von ihrer prominenten Begleiterin hellauf begeistert. "Oh mein Gott", brach es aus der 36-Jährigen heraus.

Auf Nachfrage, wohin die modische Reise gehen soll, verriet Moni, dass die Netflix-Serie "Emily in Paris" Vorbild sein soll. Denn: Die Hauptdarstellerin "hat immer so schicke, mondäne Kleider an".

Schon im ersten Laden zeigte sich Mode-Papst Guido Maria Kretschmer (58) begeistert: "Guck mal, das sieht schon mal aus wie ein Laden in der Provence."

Auch über den GZSZ-Liebling verlor der Star-Designer nur lobende Worte: "Ist das eine nette Frau, die Ulrike, das ist so ein zauberhafter Mensch".