"Shopping Queen" überrascht in Hamburg mit "Halsabschneider"-Motto

Hamburg - " Shopping Queen " ist diese Woche zurück in Hamburg und das direkt mit einem ungewöhnlichen Motto, welches besonders den Hals in Szene setzen soll, bei den Kandidatinnen zunächst jedoch auf Ratlosigkeit stößt.

Am Montag muss aber erstmal Kandidatin Jana (34) ihr Glück versuchen, ihren Hals perfekt in Szene zu setzten.

"Wir haben so eine Krawatte. Das Motto ist echt herausfordernd. Ich glaube, wir treten zurück von dieser Challenge", scherzt Mit-Kandidatin Marlene (40).

Mit dem Motto "Halsabschneider! Finde einen angesagten Look mit deinem extravaganten neuen Kragen" löst der Modeschöpfer nicht unbedingt Freudensprünge bei seinen Kandidatinnen aus.

Und auch wenn Guido sich mehr Farbe für einen "noch aufregenderen" Look gewünscht hätte, bezeichnete er das Outfit der HR-Directorin als "super": "Die Latte liegt jetzt sehr hoch", so der 59-Jährige. Eine Meinung, die Janas Mit-Kandidatinnen teilen. "Das ist eine heftige Vorlage, das wird echt eine Herausforderung, das zu toppen", so Teilnehmerin Luisa (23).

Insgesamt bekam Jana 39 von 40 möglichen Punkten. Ein "fast perfekter" Start in die Woche.

In der nächsten Folge versucht Kandidatin Svenja (50) das ungewöhnliche Motto umzusetzen. "Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr bei VOX. Alle Folgen sind auch im Stream bei RTL+ abrufbar.