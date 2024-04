Shopping-Trip wird zum Voll-Desaster! Konkurrenz knallhart: Motto nicht erfüllt

Köln - Das hat sich " Shopping Queen "-Kandidatin Patricia (41) alles ganz anders vorgestellt! Die Hair- und Make-up-Artistin zieht am Dienstag los, um ein geeignetes Outfit zu Guido Maria Kretschmers (58) Flower-Motto zusammenzustellen. Ihre Einkaufstour entwickelt sich allerdings zum Desaster - bis schließlich sogar Tränen fließen.

Die Dienstagskandidatin und ihr Begleiter verlassen den Laden wieder, ohne auch nur ein einziges Teil anprobiert zu haben und auch im nächsten Geschäft wird das Duo nicht fündig. Die Zeit läuft derweil gnadenlos weiter, treibt bei Patricia allmählich den Puls in die Höhe!

Eilig schaut Patricia daher den Ständer mit blauen Kleidungsstücken in der Boutique durch, doch die Enttäuschung folgt auf dem Fuße. "Da kann ich dir nur einige wenige Sachen anbieten", beichtet die Verkäuferin - etwas Passendes ist nicht dabei.

Patricia bekommt eine blaue Hyazinthe überreicht und scheint zunächst zufrieden ("Das passt voll zu mir!") - doch schon die anschließende Fahrt in die Kölner City wird zur Geduldsprobe. Als die Blondine endlich vor dem ersten Geschäft eintrifft, wo Shoppingbegleitung Yannick (24) schon auf sie wartet, sind bereits mehr als 45 Minuten verstrichen!

Die 41-Jährige ist zunächst zuversichtlich und freut sich auf das Motto "Flower Queen - Begrüße den Frühling in deiner neuen Lieblingsfarbe!". Allerdings hat die Mutter eines Sohnes auch Respekt vor der Herausforderung, denn in dieser Woche bestimmt Guido die Lieblingsfarbe seiner Teilnehmerinnen, indem er ihnen vor ihrem Shoppingtrip eine Frühlingsblume zuweist, in deren Farbe die jeweilige Kandidatin dann ihren Look zusammenstellen muss.

Manchmal ist einfach der Wurm drin - das muss am zweiten Tag auch Patricia aus Frechen (bei Köln ) feststellen!

Patricia (41) ist alles andere als begeistert, als sie die erste blaue Kombination anprobiert. © RTL / Constantin Ent.

Mit einer Restzeit von knapp zwei Stunden versucht Patricia ihr Glück im dritten Laden - und endlich findet sie gleich mehrere Teile in einem strahlendem Blauton.

Die Anprobe wird dann jedoch zum Fiasko, denn in keinem der Outfits fühlt sich die 41-Jährige wohl - ganz im Gegenteil! "Ich seh' wie 'ne Oma aus", nörgelt sie, während sie verschiedene Looks durchprobiert. "Ich bin voll verzweifelt, ich fang' gleich an zu heulen" - und dann kommen Patricia tatsächlich die Tränen.

Obwohl sie sich in einem blauen Strickkleid nicht gerade wohlfühlt ("Ich seh' voll dick aus"), tütet sie das Teil schließlich aus Verzweiflung ein und rennt ins nächste Geschäft, in der Hoffnung, mit 35 Minuten Restzeit noch einen passenden Schuh zu finden. Dort verliert die Make-up-Artistin dann jedoch völlig die Nerven. "Die ist ja völlig verloren. Eine Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs", kommentiert Guido.

Mit einem Schuh im Gepäck und neun Minuten Restzeit stürmt die Frechenerin schließlich in einen Drogeriemarkt, kauft dort im Vollstress Bürste, Haargummi und ein wenig Schminke, um wenigstens noch eine kleine Verwandlung hinzulegen - am Ende reicht die jedoch nicht aus, um die Konkurrenz zu überzeugen.

"Ich bin am Ende mit den Nerven", offenbart die Blondine, bevor sie auf den Laufsteg tritt, wo die anderen Teilnehmerinnen keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung machen. Patricia habe das Motto nicht voll erfüllt, lautet das allgemeine Urteil. So bekommt die 41-Jährige insgesamt nur 17 Punkte. Die Chance auf den Sieg ist damit in weite Ferne gerückt ...

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr bei VOX. Alle Folgen sind auch im Stream bei RTL+ abrufbar.