Sie redet mit ihrem verstorbenen Mann: Künstliche Intelligenz bietet Leben nach dem Tod!

Berlin - Ob im Privat- oder Berufsleben: Künstliche Intelligenz nimmt eine große Rolle in unserem Leben ein. Nun können auch Verstorbene über KI weiterleben, wie eine neue MDR-Doku zeigt.

Anett Bommer und Journalist Frank Siebert reden durch KI mit dem verstorbenen Michael. © ARD

Anett Bommer musste vor wenigen Monaten Abschied von ihrem Mann Michael nehmen. Doch kurz vor seinem Tod kam der Berliner auf eine außergewöhnliche Idee: Er wollte als Künstliche Intelligenz weiterleben.

Somit fing der an Krebs Erkrankte an, all seine Gedanken und Erinnerungen aufzuzeichnen. Diese konnten dann später das Fundament für seinen KI-Zwilling bilden.

ARD-Journalist Frank Seibert wollte mehr darüber erfahren und besuchte Michael, wie er seine letzten Tage damit verbrachte, seine KI-Variante zu erschaffen. Aber auch dessen Frau Anett begleitete er, als der echte Michael nicht mehr da war und ihr nur noch sein KI-Zwilling übrig blieb.

Der Film "Mein Mann als KI" geht dabei der Frage auf den Grund, ob wir in Zukunft anders mit dem Tod umgehen, wenn wir täuschend echte KI-Abbilder und Aufzeichnungen von verstorbenen Menschen haben werden.