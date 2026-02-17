Nicht gekennzeichnet: ZDF entfernt KI-Bilder aus "heute journal"-Beitrag

Berlin/Mainz - Das ZDF hat von Künstlicher Intelligenz (KI) generierte Bilder aus einem Beitrag der Nachrichtensendung "heute journal" nachträglich entfernt.

Laut ZDF waren technischen Gründe bei der Übertragung der Grund für die fehlende Kennzeichnung der KI-Bilder. © ZDF/BDA Creative

Der Sender teilte auf Anfrage mit, die in dem Beitrag zu Einsätzen der US-Migrationsbehörde ICE vom 15. Februar verwendeten Bilder hätten als KI-generiert gekennzeichnet werden müssen.

"Diese Kennzeichnung wurde bei der Überspielung des Beitrags aus technischen Gründen nicht übertragen."

Auf den Bildern war unter anderem zu sehen, wie eine Frau und zwei Kinder auf der Straße von Einsatzkräften abgeführt werden.

Die Redaktion habe den Fehler korrigiert und das Video entsprechend angepasst, hieß es weiter. "In den KI-Grundsätzen des ZDF ist festgelegt, dass KI-generiertes Bildmaterial immer transparent gekennzeichnet wird."