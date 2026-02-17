Nicht gekennzeichnet: ZDF entfernt KI-Bilder aus "heute journal"-Beitrag
Von Lena Klimpel
Berlin/Mainz - Das ZDF hat von Künstlicher Intelligenz (KI) generierte Bilder aus einem Beitrag der Nachrichtensendung "heute journal" nachträglich entfernt.
Der Sender teilte auf Anfrage mit, die in dem Beitrag zu Einsätzen der US-Migrationsbehörde ICE vom 15. Februar verwendeten Bilder hätten als KI-generiert gekennzeichnet werden müssen.
"Diese Kennzeichnung wurde bei der Überspielung des Beitrags aus technischen Gründen nicht übertragen."
Auf den Bildern war unter anderem zu sehen, wie eine Frau und zwei Kinder auf der Straße von Einsatzkräften abgeführt werden.
Die Redaktion habe den Fehler korrigiert und das Video entsprechend angepasst, hieß es weiter. "In den KI-Grundsätzen des ZDF ist festgelegt, dass KI-generiertes Bildmaterial immer transparent gekennzeichnet wird."
Geänderte Ausgabe in der ZDF-Mediathek
In der ZDF-Mediathek ist inzwischen eine geänderte Ausgabe der "heute journal"-Sendung zugänglich. Die KI-Bilder sind darin ersetzt durch andere Videosequenzen und Standbilder.
Über Teilen des Beitrags ist ein Balken eingeblendet mit dem Hinweis: "Video aus redaktionellen Gründen nachträglich geändert".
Zu der Frage, ob der Redaktion zum Zeitpunkt der Ausstrahlung bekannt war, dass es sich bei den verwendeten Bildern um ein KI-generiertes Video handelte, äußerte sich der Sender auf Anfrage nicht.
Titelfoto: ZDF/BDA Creative