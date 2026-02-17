Nicht gekennzeichnet: ZDF entfernt KI-Bilder aus "heute journal"-Beitrag

In einem Beitrag über die US-Migrationsbehörde ICE hat das ZDF KI-Bilder gezeigt und nicht entsprechend gekennzeichnet. Diese wurden jetzt entfernt.

Von Lena Klimpel

Berlin/Mainz - Das ZDF hat von Künstlicher Intelligenz (KI) generierte Bilder aus einem Beitrag der Nachrichtensendung "heute journal" nachträglich entfernt.

Laut ZDF waren technischen Gründe bei der Übertragung der Grund für die fehlende Kennzeichnung der KI-Bilder.

Der Sender teilte auf Anfrage mit, die in dem Beitrag zu Einsätzen der US-Migrationsbehörde ICE vom 15. Februar verwendeten Bilder hätten als KI-generiert gekennzeichnet werden müssen.

"Diese Kennzeichnung wurde bei der Überspielung des Beitrags aus technischen Gründen nicht übertragen."

Auf den Bildern war unter anderem zu sehen, wie eine Frau und zwei Kinder auf der Straße von Einsatzkräften abgeführt werden.

Die Redaktion habe den Fehler korrigiert und das Video entsprechend angepasst, hieß es weiter. "In den KI-Grundsätzen des ZDF ist festgelegt, dass KI-generiertes Bildmaterial immer transparent gekennzeichnet wird."

Mittlerweile ist eine geänderte Version der "heute journal"-Ausgabe in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Geänderte Ausgabe in der ZDF-Mediathek

In der ZDF-Mediathek ist inzwischen eine geänderte Ausgabe der "heute journal"-Sendung zugänglich. Die KI-Bilder sind darin ersetzt durch andere Videosequenzen und Standbilder.

Über Teilen des Beitrags ist ein Balken eingeblendet mit dem Hinweis: "Video aus redaktionellen Gründen nachträglich geändert".

Zu der Frage, ob der Redaktion zum Zeitpunkt der Ausstrahlung bekannt war, dass es sich bei den verwendeten Bildern um ein KI-generiertes Video handelte, äußerte sich der Sender auf Anfrage nicht.

