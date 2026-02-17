"Mach' weiter deine B*msformate": Erste Reality Queen schmeißt im Dschungel hin
Kolumbien - Sie sind gerade mal zwei Tage im Dschungel und schon schmeißt eine hin: Christina "Shakira" Rusch ist nicht länger Teil der Trash-Sendung "Reality Queens". Die 27-Jährige hat aus freien Stücken das Handtuch geworfen.
Als Team "Green Geckos" das Puzzle-Spiel gewinnt, ist klar: Die sechs Ladys dürfen die Zeit im Luxus-Camp verbringen. Die "Pink Piranhas" hingegen müssen als Verlierer im Loser-Camp gegenüber schlafen.
Für eine ist die Situation im verregneten Dschungel kaum zu ertragen: Christina "Shakira" fängt bitterlich an zu weinen und zieht direkt Konsequenzen: "Ihr seid voll das süße Team, und ich will, dass ihr weiterkommt. Aber ich bin an meine Grenzen gekommen und deshalb will ich mich von euch verabschieden."
Der äußerst frühe Auszug kommt nicht nur für die Zuschauer überraschend, sondern lässt vor allem die anderen Teilnehmerinnen schockiert zurück. "Das war wirklich ein Schlag ins Gesicht", zeigt sich Mitstreiterin Kader Loth (53) entsetzt.
Wollersheim-Ex Ginger (39) bringt ihre Enttäuschung auf den Punkt: "Die ist einfach nicht der Survival-Typ. Schuster bleib' bei deinen Leisten und mach' weiter deine B*msformate."
Reality Queens: Kader Loth erzählt Team-Kolleginnen vom unerfüllten Kinderwunsch
Nachdem mit Nathalie Gaus-Citiolo (35) ein Ersatz für die ausgestiegene Christina gefunden wurde, wird es plötzlich ganz emotional im Loser-Camp.
Wie einst zu Dschungelcamp-Zeiten plaudert Kader Loth auch hier aus dem Nähkästchen und erzählt ihren Team-Kolleginnen von ihrem unerfüllten Kinderwunsch. Die Diagnose Endometriose und die anschließende operative Entfernung ihrer Gebärmutter hätten aus ihr einen anderen Menschen gemacht.
Und auch ihre Ehe mit Noch-Mann Ismet Atli habe damals unter dem Thema gelitten. "Ich habe ihm ein Ultimatum gestellt und habe gesagt: 'Ich liebe dich, aber wenn du eine neue Partnerin haben willst, dann kannst du gehen'", verrät die 53-Jährige.
Nach dieser Tiefphase hätte sich das Paar wieder zusammengerauft. Im Herbst 2025 machte dann das endgültige Liebes-Aus der beiden Schlagzeilen.
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Benno Kraehahn (2)