Sieben Menschen sterben: Superyacht wegen weltgrößtem Mega-Mast gekentert?

Porticello (Italien) - Mit 72,27 Metern hatte die "Salute" bei ihrem Bau im Jahr 2008 den weltweit höchsten Yachtmasten. Dieser könnte ihr bei ihrem Untergang zum Verhängnis geworden sein. In der ZDF-Doku "Das Drama der Superyacht Bayesian" werden die Geschehnisse aufgearbeitet.

Die 56 Meter lange "Bayesian" sank am 19. August 2024 vor Sizilien. © ZDF/Seyfferth, Peter

Die später in "Bayesian" umbenannte Yacht legte Mitte August 2024 mit zwölf Passagieren und zehn Besatzungsmitgliedern vor der sizilianischen Küste an. Weil Unwetter angekündigt werden, steuert der Kapitän das 56 Meter lange Segelschiff - geschützt von einem Berg - in die Bucht vor Porticello.

Vor sehenswerter Kulisse im hellen Mondschein fotografieren einige Menschen vom Nachbarschiff "Sir Robert Baden Powell" aus die "Bayesian".

Obwohl vereinzelte Böen angesagt sind, liegen beide Schiffe ruhig im Wasser. Doch innerhalb weniger Minuten kippt das Wetter, beide Boote werden trotz ausgefahrenem Anker von der Bucht weggetrieben.

500 Kilogramm habe der Anker der "Bayesian" gewogen, der an einer 180 Meter langen, tonnenschweren Kette befestigt war, kennt Ex-Kapitän Stephen Edwards die Daten.

Um 4 Uhr morgens hat die Yacht bis zu 20 Grad Schräglage. Noch bevor die Besatzung die Motoren startklar machen kann, um das Schiff in Sicherheit zu bringen, kippt es auf die Seite.