"Bürgergeld statt arbeiten" - Nadine kann nicht arbeiten: "Wäre ein ewiger Kreislauf mit Krankenschein"

Seesen - "Sind die Deutschen zu faul?" fragt eine aktuelle Reportage des ZDF. Und trifft ein arbeitsloses Paar aus Niedersachsen , das sich zur Aufgabe gemacht hat, jeden möglichen Zuschuss zu beantragen.

Nadine (37) und Ronny beziehen seit Jahren Bürgergeld. © ZDF/Valentin Wessely

Nadine Linow-Witt (37) und Ronny Linow aus dem Landkreis Goslar beziehen Grundsicherung beziehungsweise Bürgergeld, kriegen 1580 Euro monatlich überwiesen und ihre Miete bezahlt. Mitte Dezember 2025 erhielt der Arbeitslose zudem die Zusicherung einer Erwerbsminderungsrente - wegen einer psychischen Erkrankung.

Für ihn sei die Bewilligung eine "Zufriedenheit", wobei der Fakt, nicht arbeiten zu können, keine Freude darstelle.

Bis April vergangenen Jahres stand auch seiner Ehefrau Erwerbsminderungsrente zu, in ihrem Fall wegen der chronischen Fettverteilungsstörung "Lipödem", von der nahezu ausschließlich Frauen betroffen sind.

Die Zahlung endete, weil ein Gutachter bestätigte, dass die 37-Jährige trotz Erkrankung sechs Stunden täglich arbeiten könne. "Wenn sie mich auf den Arbeitsmarkt schicken, würden wir uns im Kreis drehen. Ich würde es bestimmt einen Tag mitmachen, um zu zeigen, dass ich will - daran liegt es nicht. Aber mein Körper macht es halt nicht mit. Das wär ein ewiger Kreislauf mit Krankenschein, hin und her."