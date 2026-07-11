ProSieben-"Newstime": Moderator Michael Marx kündigt überraschend

München - Der Nachrichtensprecher der ProSieben "Newstime" , Michael Marx (59), hat überraschend seine Kündigung bekanntgegeben.

Michael Marx (59) stand fast 28 Jahre lang für ProSieben vor der Kamera. © ProSieben / Nadine Rupp

Nach fast 28 Jahren hängt Marx seinen Job an den Haken, wie er am Samstag in einem eigenen Beitrag auf LinkedIn schreibt. "Es gibt Dinge im Leben, die sind größer und wichtiger - auch als Beruf und Karriere", erklärt der 59-Jährige seinen Schritt.

Aus "persönlichen Gründen" verlässt er nun die Sendung. Sein letzter Auftritt läuft bereits am Sonntag, dem 12. Juli um 17.45 Uhr auf ProSieben.

ProSiebenSat.1-Chefredakteur Sven Pietsch reagierte gegenüber dwdl.de und würdigte die Arbeit des Moderators: "Seine Moderation traf immer den richtigen Ton, war journalistisch auf den Punkt und in ihrer ruhigen und dabei eigenständigen Art für die heutige 'Newstime' stilbildend."

Bei der "Newstime" soll es zunächst kein neues Gesicht geben. Das nunmehr rein weibliche Team aus Karolin Kandler, Kira Alin, Delia Träger, Jule Gölsdorf und Stephanie Puls wechselt sich in der Rolle als Anchorwomen ab, so der Sender.