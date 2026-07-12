Dauercamper müssen Hütten nach Jahrzehnten abreißen: "... und jetzt kriegen wir 'nen Arschtritt"

Clausthal-Zellerfeld - Schluss, aus nach 70 Jahren: Der Campingplatz Prahljust im Harz musste zwangsläufig die Schotten dicht machen. Eine TV-Reportage hat frustrierte und traurige Dauercamper begleitet, wie sie ihr jahrzehntelanges Hobby aufgeben müssen.

22 Jahre hat Karsten Fabig auf dem Campingplatz Prahljust bei Clausthal-Zellerfeld (Niedersachsen) verbracht. © ZDF/Reinhard Bettauer/video arthouse

Für die Dauercamper bedeutet die Schließung einen großen Einschnitt in ihr Leben. "Ich schlafe seit Wochen kaum noch, mir geht's richtig scheiße", sagt Karsten Fabig in der ZDF.reportage "Leben auf dem Campingplatz".

An den Wochenenden und Urlaubstagen habe man sich mit Freunden auf dem Platz mitten im UNESCO Weltkulturerbe "Oberharzer Wasserwirtschaft" getroffen, gemeinsam gesellige Stunden erlebt. "Das war unsere Familie, das war unser Leben", ergänzt er, bevor ihn die Emotionen übermannen und er das Interview unterbrechen muss.

"22 Jahre haben wir hier verbracht, die Kinder sind hier groß geworden und jetzt kriegen wir 'nen Arschtritt. Mein Plan ist, so schnell wie möglich hier wegzukommen und den ganzen Scheiß zu vergessen", tobt Fabig.

"Zigtausende Euro" würden einfach weggeschmissen werden, überschlägt ein anderer Campingfreund. "Da machen die sich gar keinen Kopf drüber."