Kult-Monster will es wissen: Elmo aus der "Sesamstraße" startet Videopodcast

Hamburg - Das kleine rote Monster Elmo aus der "Sesamstraße" hat jetzt einen eigenen Videopodcast und darf auf seine kindliche Weise viele berühmte Menschen interviewen.

Elmo stellt seinen prominenten Gästen Fragen, das Thema wird zufällig ausgewählt. (Archivbild) © Victoria Will/WILLV/AP/dpa

Eine der ersten Gäste im Videopodcast "Elmo - und Du so?" ist übrigens "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner (65), wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte.

Sie spricht mit ihm über volle Kleiderschränke, Selfies und Tanzen. Außerdem fragt Elmo noch Sänger Max Mutzke (45), Journalistin Linda Zervakis (50), Autorin und Moderatorin Evelyn Weigert (38) sowie Netz-Comedian Sükrü-Can Fener (28) Löcher in den Bauch.

Das neue Format mit Elmo zeichnet sich vor allem durch seine unkonventionelle Art der Gesprächsführung aus. Erstens: Er fragt, wie Kinder fragen und dazu gehört ganz viel "Warum?".

Zweitens: Worüber geredet wird, entscheidet der Zufall. Dafür ziehen die Gäste aus einem Goldfischglas von Elmo selbst gemalte Themen-Karten.